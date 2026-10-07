Afyonkarahisar'da evde beslenen Rhesus Makak cinsi maymun koruma altına alındı

Afyonkarahisar'da evde beslenen Rhesus Makak cinsi maymun koruma altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da bir evde Rhesus Makak cinsi maymun beslendiği bilgisi üzerine polis çalışma başlattı. Aramada ele geçirilen maymun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi; şüpheli hakkında 5607 sayılı kanun kapsamında işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da bir evde bulunan maymun, koruma altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde maymun beslendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese yaptığı aramada "Rhesus Makak" cinsi maymun ele geçirdi.
Ekipler, şüpheli hakkkında 5607 sayılı Kaçakçıklıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yaptı.
Maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA