Sahte polis ve savcıya 2,5 milyonluk dolandırıcılık operasyonu

Afyonkarahisar'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp "FETÖ/PDY terör örgütüne adınız karıştı" diyerek dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı.

S.Y. isimli vatandaş, kendisini telefonla arayarak polis ve savcı olduklarını söyleyen şüphelilerin yönlendirmesiyle evindeki yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını şüphelilere teslim etti.

Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda şüphelilerin 16 suç kaydı olan S.A.S., 4 suç kaydı olan O.A. ve bir suç kaydı bulunan O.K.Ö. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden S.A.S. ve O.A.'nın Denizli'de bulunduğunun belirlenmesi üzerine ekipler ortak çalışma başlattı.

Operasyonda S.A.S. araç içerisinde başka bir mağdura ait yaklaşık 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasıyla birlikte yakalandı.

Ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Ekipler ayrıca O.A.'nın Denizli'de yeni bir dolandırıcılık olayı gerçekleştirmek üzere olduğunu belirledi. Olay gerçekleşmeden engellendi.

Şüphelilerden S.A.S. Denizli'de gözaltına alınırken, O.K.Ö. ise Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak Afyonkarahisar'a getirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.S. ve O.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken O.K.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA