Afyonkarahisar'da devrilen otomobilde sürücü yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Yarımca köyü mevkisinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücünün cenazesi incelemenin ardından morga götürüldü.
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
C.A. (32) idaresindeki 32 FT 178 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolu Yarımca köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü C.A. yaşamı yitirdi, araçtaki E.G. (35) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yapılan incelemenin ardından sürücü C.A'nın cenazesi morga götürüldü.
Kaynak: AA