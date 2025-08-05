Afyonkarahisar'da Borç Meselesi Yüzünden Kavga: 1 Kişi Öldürüldü
Şuhut ilçesinde borç yüzünden çıkan kavgada E.K., av tüfeğiyle M.S.'yi öldürerek tutuklandı. Olay, 3 Ağustos'ta Çakırözü köyünde gerçekleşti.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
M.S'yi öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan ve İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan E.K. (51), adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çakırözü köyünde 3 Ağustos'ta borç meselesinden çıkan kavgada E.K, av tüfeğiyle M.S'yi öldürmüş, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel