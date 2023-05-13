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Afyonkarahisar'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi gölette kayboldu

Afyonkarahisar'da boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmaya çalışan 4 kişi gölette kayboldu

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan 4 kişi aranıyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan 4 kişi aranıyor.

İddiaya göre, Hocalar ilçesinden piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı'na gelen öğrenci grubu gölet etrafında gezintiye çıktı.

Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen gruptakilerden biri, dengesini kaybedince suya düştü.

Bunun üzerine öğrenciyi kurtarmak için 4 kişi de suya atladı.

Suya düşen öğrencinin kurtarıldığı, kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Akdağ Güncel Haberler

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