Sandıklı'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçenin Cuma Mahallesi Efendi Sokak'ta M.A.S. (17) ve babası H.S. (45) ile Y.K. ve babası İ.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, yanındaki bıçakla M.A.S. ve babası H.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.A.S, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba H.S'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından Y.K. ve babası İ.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA