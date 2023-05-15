Afyonkarahisar'da AK Parti 3, CHP, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı
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AFYONKARAHİSAR'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 3, CHP, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekilliği kazandı.
AFYONKARAHİSAR'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 3, CHP, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekilliği kazandı. İYİ Parti, kentten ilk defa milletvekili çıkardı.
Seçmen sayısının 548 bin 384 olduğu Afyonkarahisar'da, 495 bin 549 kişi sandığa gitti. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; kullanılan oyların 482 bin 722'si geçerli sayıldı, 12 bin 827 oy geçersiz oldu. AK Parti 213 bin 65, CHP 90 bin 626, MHP 77 bin 706, İYİ Parti 60 bin 70 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Ali Özkaya (53), İbrahim Yurdunuseven (54) ve Hasan Arslan (50), CHP'den Burcu Köksal (43), MHP'den Mehmet Taytak (64), İYİ Parti'den Hakan Şeref Olgun (56) milletvekili oldu. Özkaya, Yurdunuseven, Köksal ve Taytak yeniden seçilirken, Arslan ve Olgun ilk defa Meclis'e girdi. İYİ Parti, Afyonkarahisar'dan ilk defa milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı'nın aldığı oy 310 bin 321, Millet İttifakı'nın aldığı oy ise 150 bin 696 oldu.AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ALİ ÖZKAYAAK Parti'den 1'inci sıra milletvekili olan Ali Özkaya, 1970 yılında Dinar ilçesi Çayüstü köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1993 yılında Ankara'da avukatlık stajını tamamlayıp serbest avukatlığa başladı. Ocak 2012'de AK Parti Genel Merkezi Hukuk Müşaviri, Genel Başkan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığı görevini üstlendi. 7 Haziran 2015'te yapılan 25'inci dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. 26'ncı ve 27'nci dönemde de yeniden Afyonkarahisar milletvekili seçildi. Adalet ve anayasa komisyonlarında üyelik yaptı. 2015 yılından itibaren AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı görevi yaptı, halen Disiplin Kurulu Üyesi/Sekreteri olarak görevini sürdürüyor. Orta derecede Fransızca ve Arapça bilen Özkaya, evli ve 3 çocuk babası.AK PARTİ MİLLETVEKİLİ İBRAHİM YURDUNUSEVENAK Parti'den 2'nci sıra milletvekili seçilen İbrahim Yurdunuseven, 1969 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokulu ve orta öğretimi Afyonkarahisar'da tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1993 yılından beri serbest avukatlık yaptığı Afyonkarahisar'da 2004- 2009 döneminde AK Parti Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 2012 yılında yapılan kongre ile il yönetimine girdi ve İl Seçim İşleri Başkanlığı görevini üstlendi. 24 Haziran 2014'te İl Başkanlığı görevine atandı. 27'nci dönem milletvekili seçimlerinde Afyonkarahisar milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babası Yurdunuseven, orta derecede Almanca bilmekte.AK PARTİ MİLLETVEKİLİ HASAN ARSLANAK Parti'den 3'üncü sıra milletvekili olan Hasan Arslan, 1973 yılında Sandıklı ilçesinde doğdu. Yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayıp, 1997 yılında Yozgat'ta hekimlik hayatına başladı. 1998- 2012 yılları arasında Sandıklı Devlet Hastanesi'nde hizmet verdi. 2012 yılında Afyonkarahisar İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı, 663 sayılı KHK'ye göre Kasım 2012 tarihinden Ocak 2015 tarihine kadar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde hastane yöneticisi olarak çalıştı. 2022 itibarıyla Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı görevini yaptı.CHP MİLLETVEKİLİ BURCU KÖKSALCHP'den 1'inci sıra milletvekili seçilen Burcu Köksal, 1980 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Afyonkarahisar'da serbest avukatlık yaptı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görevlerde bulundu. 25, 26 ve 27'nci dönemde CHP Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. TBMM Divan Katip Üyeliği görevinde bulundu. TBMM CHP Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve TBMM Milli Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak görevini yürütüyor. Orta düzeyde İngilizce bilen Köksal, evli ve 1 çocuk annesi.MHP MİLLETVEKİLİ MEHMET TAYTAKMHP'den 1'inci sıra milletvekili olan Mehmet Taytak, 1959 yılında Bolvadin ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'ni bitirdi. 1988- 1991 yılları arasında MÇP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 2000-2003 yıllarında MHP Merkez Disiplin Kurulu üyesi, 2003- 2009 yılları arasında MHP MYK üyesi, 2009- 2011 yıllarında MHP siyasi ve sosyal işler ile protokol işlerinden sorumlu genel sekreter yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında MHP MYK Üyeliği'ne yeniden seçildi. 27'nci dönem Afyonkarahisar milletvekili olarak görev yaptı. Taytak, evli ve 2 çocuk babası.İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ HAKAN ŞEREF OLGUN
İYİ Parti'den 1'inci sıra milletvekili seçilen Hakan Şeref Olgun, 1967 yılında Çay ilçesinde doğdu. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve aynı yıl memuriyete başladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1990 yılında serbest avukatlığa başladı. 1993 yılında Anavatan Partisi'ne üye oldu. 1994 Mahalli Seçimleri'nde İl Genel Meclisi Üyeliği'ne seçildi. Aynı yıl Anavatan Partisi Çay İlçe Başkanlığı'na seçildi ve 2002 seçimlerine kadar devam etti. 2009-2010 yılları arasında Türkiye Partisi Afyonkarahisar Kurucu İl Başkanlığı görevini gerçekleştirdi. Avukatlığın yanında ticaretle de uğraşan Olgun, 2021 Haziran ayında İYİ Parti'ye geçti.