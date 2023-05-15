Afyonkarahisar'da AK Parti 3, CHP, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekili çıkardı

AFYONKARAHİSAR'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 3, CHP, MHP ve İYİ Parti 1'er milletvekilliği kazandı. İYİ Parti, kentten ilk defa milletvekili çıkardı.

Seçmen sayısının 548 bin 384 olduğu Afyonkarahisar'da, 495 bin 549 kişi sandığa gitti. İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; kullanılan oyların 482 bin 722'si geçerli sayıldı, 12 bin 827 oy geçersiz oldu. AK Parti 213 bin 65, CHP 90 bin 626, MHP 77 bin 706, İYİ Parti 60 bin 70 oy aldı. Buna göre; AK Parti'den Ali Özkaya (53), İbrahim Yurdunuseven (54) ve Hasan Arslan (50), CHP'den Burcu Köksal (43), MHP'den Mehmet Taytak (64), İYİ Parti'den Hakan Şeref Olgun (56) milletvekili oldu. Özkaya, Yurdunuseven, Köksal ve Taytak yeniden seçilirken, Arslan ve Olgun ilk defa Meclis'e girdi. İYİ Parti, Afyonkarahisar'dan ilk defa milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı'nın aldığı oy 310 bin 321, Millet İttifakı'nın aldığı oy ise 150 bin 696 oldu.

İYİ Parti'den 1'inci sıra milletvekili seçilen Hakan Şeref Olgun, 1967 yılında Çay ilçesinde doğdu. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve aynı yıl memuriyete başladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1990 yılında serbest avukatlığa başladı. 1993 yılında Anavatan Partisi'ne üye oldu. 1994 Mahalli Seçimleri'nde İl Genel Meclisi Üyeliği'ne seçildi. Aynı yıl Anavatan Partisi Çay İlçe Başkanlığı'na seçildi ve 2002 seçimlerine kadar devam etti. 2009-2010 yılları arasında Türkiye Partisi Afyonkarahisar Kurucu İl Başkanlığı görevini gerçekleştirdi. Avukatlığın yanında ticaretle de uğraşan Olgun, 2021 Haziran ayında İYİ Parti'ye geçti.