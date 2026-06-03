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26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı iki grup konser verdi

26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı iki grup konser verdi
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26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nin ikinci gününde Çekyalı Matyas Papp Trio ve Nicolas Gatto Trio grupları termal bir otelde konser verdi.

Genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Başkadem'in yaptığı 26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nin ikinci gününde Çekyalı iki grup sahne aldı.

Kentteki termal bir otelde düzenlenen festivalin ikinci gününde, Çekyalı "Matyas Papp Trio" ile "Nicolas Gatto Trio" grupları sanatseverlerle buluştu.

Gruplarda yer alan sanatçılar, konserde seçkin eserlerini seslendirdi.

Sanatseverler, konserlere ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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