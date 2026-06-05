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26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı iki grup konser verdi

26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı iki grup konser verdi
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26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nin dördüncü gününde, Çekyalı Martin Lysonek Trio ve Frantisek Vanicek Quartet grupları termal bir otelde konser verdi. Sanatçılar seçkin eserlerini seslendirirken, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

26. Afyonkarahisar Caz Festivali'nde Çekyalı iki grup sahne aldı.

Kentteki termal bir otelde düzenlenen festivalin dördüncü gününde, Çekyalı "Martin Lysonek Trio" ile "Frantisek Vanicek Quartet" grupları sanatseverlerle buluştu.

Gruplarda yer alan sanatçılar, konserlerinde seçkin eserlerini seslendirdi.

Sanatseverler, konserlere ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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