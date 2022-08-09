Afyon haber: Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira çıktı Afyon haber: Afyonkarahisar'da dilencilik yapan kadının üzerinde 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira ele geçirildi. Afyonkarahisar'da dilencilik yapan kadının üzerinde 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 lira ele geçirildi. Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentte dilencilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Basın Caddesi'nde dilencilik yapan kadını, Zabıta Müdürlüğüne götürdü. Dilencinin üst aramasında 9 bin 165 lira ile 10 cumhuriyet ve yarım altın bulundu. Dilencinin üzerinden çıkan para ve altınlara el konuldu. Yapılan işlemin ardından kadın, güvenlik güçlerine teslim edildi. Güncel AA / Arif Yavuz Zabıta Müdürlüğü Cumhuriyet Karahisar Zabıta Güncel Haberler

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