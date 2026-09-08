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Afrika ülkelerinden Kanarya Adaları'na ulaşmaya çalışan 1046 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Kanarya Adaları'na ulaşmak üzere Gambiya'dan yola çıkan 1046 düzensiz göçmen, denizde kurtarılarak Moritanya ve Senegal'de karaya çıkarıldı.

Kanarya Adaları'na ulaşmak üzere Gambiya'dan yola çıkan 1046 düzensiz göçmen, denizde kurtarılarak Moritanya ve Senegal'de karaya çıkarıldı.

Sınır Tanımayan Doktorlardan (MSF) yapılan açıklamaya göre, bir hafta içinde, yaklaşık 2 bin kilometrelik yolculuk için 7 tekneyle yola çıkan ve denizde sürüklenen 1046 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarıldıkları Moritanya ve Senegal'de MSF ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerden bazılarında susuzluk, aşırı yorgunluk, bilinç kaybı, kırıklar ile cilt, mide ve solunum yolu enfeksiyonları tespit edildi.

Kurtarılanlar arasında 1'i hamile 134 kadın ile 88 çocuğun bulunduğu belirtildi.

Göçmenlerin çoğunun Senegal ve Gambiya vatandaşı olduğu, grupta Mali, Gine ve Fildişi Sahili vatandaşlarının da yer aldığı aktarıldı.

Yolculuk sırasında yakınlarının ölümüne tanık olan bazı göçmenlere acil psikolojik destek sağlandığı kaydedildi.

Bazı göçmenlerin de yolculuk öncesinde ve sırasında insan kaçakçılarının şiddet ve gaspına maruz kaldıklarını anlattıkları bildirildi.

MSF Batı Afrika Misyon Şefi Dalil Adji, insanların Kanarya Adaları'na ulaşmak için yaklaşık 2 bin kilometrelik tehlikeli bir deniz yolculuğunu göze almalarının, kaçmaya çalıştıkları koşulların ciddiyetini ortaya koyduğunu belirtti.

MSF, Batı Afrika ve Avrupa ülkelerine güvenli ve yasal göç yollarının oluşturulması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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