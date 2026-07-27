Açlık rakamları: Afrika ilk kez Asya'yı geçti

Raporlara göre, dünya genelinde kronik açlık yaşayanların sayısı 2025'te üst üste üçüncü yıl azalırken, Afrika'daki sayı 309,2 milyona yükseldi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ortaklaşa hazırladığı "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu 2026" raporu yayımlandı.

Raporda, küresel ve bölgesel açlık ile gıda güvensizliğine ilişkin güncel verilerin yanı sıra sağlıklı beslenmenin maliyeti ve karşılanabilirliği, kadınlar ve çocuklarda besin çeşitliliği, küresel beslenme hedefleri ve besleyici gıdaların maliyetini azaltmaya yönelik politika seçenekleri ele alındı.

Rapora göre, dünya genelinde kronik açlık yaşayanların sayısı 2024'e kıyasla yaklaşık 14 milyon azalarak 2025'te 644,6 milyona geriledi. Küresel açlık oranı da yüzde 8,1'den yüzde 7,8'e düştü.

Buna karşın Afrika, 309,2 milyon kişiyle ilk kez kronik açlık yaşayanların sayısında Asya'yı geçti. Asya'da 2025'te kronik açlık yaşayanların sayısı 291,8 milyon olarak kaydedildi.

Afrika'nın küresel açlıktaki payı yüzde 48'e çıktı

Afrika'da açlık oranı 2024'teki yüzde 20,3 seviyesinden 2025'te yüzde 20'ye gerilese de nüfus artışı nedeniyle kronik açlık yaşayanların sayısı 307,3 milyondan 309,2 milyona yükseldi.

Kıtada kronik açlık yaşayanların sayısı 2010'da 170,8 milyon düzeyindeydi. Afrika'nın dünyada kronik açlık yaşayanlar içindeki payı 2010-2025 döneminde yüzde 28'den yüzde 48'e çıkarken Asya'nın payı yüzde 65'ten yüzde 45'e geriledi.

Raporda, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde 2030'da dünya genelinde 510 milyon ila 520 milyon kişinin kronik açlık yaşamaya devam edebileceği, bunların yüzde 56'sının Afrika'da yaşayacağı öngörüldü.

Dünya genelinde orta veya şiddetli düzeyde gıda güvensizliği yaşayanların sayısı 2025'te 2,1 milyar olarak hesaplandı. Bu sayı, 2024'e göre yaklaşık 86 milyon, 2020'ye göre ise 135 milyon azaldı. Gıda güvensizliği yaşayanların 778,6 milyonunun şiddetli düzeyde olduğu bildirildi.

Afrika'da 2025'te 1 milyar 31,2 milyon kişi, diğer bir ifadeyle kıta nüfusunun yüzde 66,6'sı sağlıklı beslenmenin maliyetini karşılayamadı. Bu sayı 2017'de 830,3 milyon, 2021'de ise 935 milyondu.

Sağlıklı beslenmeyi karşılayamayanların oranı Orta Afrika'da yüzde 78,7, Doğu Afrika'da yüzde 76,5 ve Batı Afrika'da yüzde 70,4 olarak kaydedildi. Aynı oran Asya'da yüzde 28,9, Latin Amerika ve Karayipler'de yüzde 25,7 oldu.

Dünya genelinde sağlıklı beslenmenin günlük ortalama maliyeti, satın alma gücü paritesine göre 2017'de 2,94 dolar ve 2021'de 3,44 dolarken 2025'te 4,28 dolara yükseldi. Afrika'daki günlük ortalama maliyet ise 4,35 dolar olarak hesaplandı.

Raporda, 2026'da Orta Doğu'daki çatışma, giderek sıklaşan ve şiddetlenen aşırı hava olayları ile resmi kalkınma yardımları ve insani yardım finansmanındaki azalmaların son yıllarda açlıkla mücadelede kaydedilen ilerlemeyi tehdit ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA