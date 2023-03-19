Afrika'da 13 Ülkedeki Kolera Vaka Sayısı 53.660'i Buldu

ADDİS ABABA, 19 Mart (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), 2023'ün Şubat ayından bu yana birçok ülkede baş gösteren salgında toplam 53.660 kolera vakasının doğrulandığını bildirdi.

Malavi'nin başkenti Lilongwe'deki Bwaila hastanesinde bir cenazeyi dezenfekte ettikten sonra kendilerini dezenfekte eden çevre görevlileri, 17 Ocak 2023. (Fotoğraf: Roy Nkosi/Xinhua)

ADDİS ABABA, 19 Mart (Xinhua) -- Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), 2023'ün Şubat ayından bu yana birçok ülkede baş gösteren salgında toplam 53.660 kolera vakasının doğrulandığını bildirdi.

Afrika CDC Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, 5 güney Afrika ülkesinin hastalığın sınır ötesi yayılımına dair kanıtlar bildirmesiyle birlikte yılın başından bu yana toplam 13 üye ülkenin kolera vakası rapor ettiğini duyurdu.

55 üye ülkeli Afrika Birliği'nin (AU) uzman sağlık kuruluşu, sınır ötesi koleranın doğu Afrika ülkelerinde de yayılabileceği uyarısında bulundu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Kibera gecekondu mahallesinde bir kanalizasyon sisteminin yakınında oynayan çocuklar, 18 Ocak 2023. (Fotoğraf: John Okoyo/Xinhua)

Son salgında Afrika Birliği üyesi 13 ülkede 1.282 kişinin koleradan öldüğünü açıklayan Africa CDC, "Malavi bu yıl kıtada bildirilen vakaların yüzde 70'inden fazlasını oluşturuyor ve salgın ülkenin 29 bölgesinin tamamında görüldü" denildi.

Africa CDC, bu ayın başlarında güney Afrika ülkelerini vuran ve büyük çapta can kaybı ve maddi hasara neden olan Freddy Kasırgası'nın koleraya müdahale çabalarını engellediğini belirtti.