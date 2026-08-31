Afrika Birliği'nden Sudan'a Diyalog Desteği

Afrika Birliği Komisyonu Başkanlığı, Sudan'daki silahlı çatışmanın sona erdirilmesi, ülkede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla ülke içinde başlatılan Sudanlılar arası diyalog girişimini memnuniyetle karşıladı.

Afrika Birliği Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Komisyon Başkanlığının, Sudan'da Nisan 2023'te başlayan krizin ardından Sudanlı taraflar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi ve silahlı çatışmanın sona erdirilmesi için uygun ortamın oluşturulması amacıyla çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, ortak ulusal hedeflerin oluşturulması için diyalog kültürünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulanarak, Sudan'ın birliğine ve ulusal kurumlarına bağlı kalınması ve demokratik devlet yapısının güçlendirilmesi çağrısında bulunuldu.

Komisyon Başkanlığının, Sudanlı bilge kişilerden oluşan bağımsız bir komitenin gözetiminde ülke içinde yürütülecek Sudanlılar arası diyalog girişimini memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Siyasi sürecin başarılı olabilmesi için tüm sivil, siyasi ve toplumsal kesimlerin istişare sürecine dahil edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, sürecin kapsayıcılık, Sudanlıların sahiplenmesi ve tamamen Sudanlılar tarafından yürütülmesi ilkelerine dayanması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, nihai hedefin birleşik ve egemen, barış içinde yaşayan, meşru sivil kurumlar tarafından yönetilen, ulusal güvenlik yapısı birleştirilmiş ve siyasi ve toplumsal anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini sağlayacak etkin mekanizmalara sahip bir Sudan olması gerektiğinin altı çizildi.

Afrika Birliği, söz konusu girişimin Birliğin Sudan için hazırladığı yol haritasıyla uyumlu olduğunu belirterek, girişimin Sudanlı aktörlerin öncülüğündeki kapsamlı bir siyasi stratejinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden savaş nedeniyle on binlerce kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 13 milyon kişi yerinden edildi.

Kaynak: AA