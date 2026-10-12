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Afrika Birliği, Riyad havalimanı saldırısını 12 ölü, 300'den fazla yaralıyla kınadı

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Afrika Birliği, Riyad havalimanı saldırısını 12 ölü, 300'den fazla yaralıyla kınadı
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Afrika Birliği, Husilerin cumartesi günü Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na düzenlediği iddia edilen saldırıyı kınadı. Birlik, 12 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı saldırıda sivillerin korunması gerektiğini vurgulayıp saldırıların durdurulması çağrısı yaptı.

ADDİS ABABA, 12 Ekim (Xinhua) -- Afrika Birliği, Husilerin cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

Birlik pazar günü yayımladığı açıklamada, Yemen'deki Husilerin düzenlediği iddia edilen ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine, 300'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan havalimanı saldırısını "şiddetle kınadıklarını" belirtti.

Kıta ülkesi 55 ülkeden oluşan birlik, sivillerin ve sivil altyapının, uluslararası hukuk uyarınca korunması ve hiçbir zaman hedef alınmaması gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten birlik, yakınlarını kaybedenlere ve ilgili ülkelere taziyelerini, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.

Açıklamada "saldırıların derhal durdurulması ve gerilimin daha fazla tırmanmasını önlemek ve bölgesel barış ve güvenliği korumak üzere gerilimin acilen düşürülmesi" çağrısı da yapıldı.

Kaynak: Xinhua
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