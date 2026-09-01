Haberler

AfB Başkanı Nijer'deki darbe girişimini kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Nijer'deki askeri hareketliliği ve iktidarı zorla ele geçirme girişimlerini kınayarak taraflara itidal çağrısı yaptı, anayasal düzene dönüş için destek sözü verdi.

ADDİS Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, Nijer'de 28-29 Ağustos gecesi yaşanan askeri hareketliliğin ardından iktidarı güç kullanarak ele geçirmeye yönelik her türlü girişimi kınadı.

AfB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Yusuf'un, başkent Niamey'de silahlı çatışmaların yaşandığı ve çeşitli stratejik noktaların hedef alındığı olayları endişeyle takip ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, olaylarda can kayıpları ve yaralananlar oldu.

Yusuf, şiddete başvurulmasını ve iktidarı güç kullanarak ele geçirmeye yönelik her türlü girişimi şiddetle kınayarak, tüm taraflara itidalli davranmaları, halkın güvenliğini ve ülkenin istikrarını korumaları çağrısında bulundu.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyen Yusuf, AfB'nin barış, istikrar ve ulusal birlik konusunda Nijer halkının yanında olduğunu vurguladı.

Yusuf, AfB'nin ilgili düzenlemeleri doğrultusunda Nijer'de anayasal düzene dönüşü amaçlayan çabalara destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Nijer'deki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceklerini kaydeden Yusuf, AfB'nin Nijer ve Sahel bölgesinde barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara katkıda bulunmaya hazır olduğunu yineledi.

Kaynak: AA
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti

İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı

Dün tehdit eden Trump, bugün dediğini yaptı
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Milyonların sinir uçlarıyla oynayan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada