Afganistan ve Pakistan, ateşkesin devamı konusunda anlaştı

Afganistan ile Pakistan arasında Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğuyla gerçekleştirilen görüşmelerde, ateşkesin devamı konusunda mutabık kalındı.

İSTANBUL'DA AFGANİSTAN VE PAKİSTAN ARASINDA ATEŞKES GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanlığınca paylaşılan ortak yazılı açıklamada, Afganistan ile Pakistan arasında 18-19 Ekim'de Doha'da, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda uzlaşılan ateşkesin pekiştirilmesi amacıyla, 25-30 Ekim'de İstanbul'da dört ülkenin katılımıyla toplantılar gerçekleştirildiği belirtildi.

"ATEŞKESİN DEVAMI KONUSUNDA ANLAŞTILAR"

Tarafların ateşkesin devamı konusunda mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, ateşkesin uygulanmasına ilişkin ilave esasların 6 Kasım'da İstanbul'da yapılacak bir üst düzey toplantıda istişare edileceği ve kararlaştırılacağı bildirildi.

Açıklamada, tarafların barışın sağlanmasını ve ihlal eden tarafa ceza uygulanmasını temin edecek bir izleme ve doğrulama mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Afganistan ve Pakistan'ın sürece sağladığı etkin katkıların arabulucu Türkiye ve Katar tarafından takdir edildiği belirtilen açıklamada, arabulucuların kalıcı barış ile istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğu kaydedildi.

PAKİSTAN VE AFGANİSTAN ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, taraflar arasında Türkiye ve Katar'ın desteğiyle Katar'ın başkenti Doha'da yapılan müzakerelerin sonuna kadar uzatılmıştı. Doha'daki görüşmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılmıştı.

Görüşmelerin ana gündemini, "mevcut ateşkesin uzatılması ve son dönemde yaşanan sınır çatışmalarının çözüme kavuşturulması" oluşturmuş ve taraflar anlaşmaya varmıştı. Doha'da 14 saat süren müzakerelerin ardından ateşkesin detaylarını çalışacak teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmıştı. Pakistan basınına göre, Pakistan ve Afganistan heyetleri, 25 Ekim'de bu amaçla İstanbul'da bir araya gelmişti.