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Afganistan'ın Takhar eyaletinde altın madeninde göçük oldu, 5 işçi öldü

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Afganistan'ın kuzeyindeki Takhar eyaletindeki altın madeninde göçük nedeniyle 5 işçi hayatını kaybetti. Takhar Emniyet Sözcüsü Masroor, Chah AB bölgesindeki göçükte 5 işçinin öldüğünü, aynı bölgede 30 Eylül'de başka bir madende mahsur kalan 10 işçinin kurtarıldığını bildirdi.

Afganistan'ın kuzeyindeki Takhar eyaletinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti.

Takhar Emniyet Sözcüsü Qari Naqibullah Masroor, yaptığı açıklamada, Chah AB bölgesindeki bir altın madeninde göçük meydana geldiğini bildirdi.

Göçük altında kalan 5 işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Masroor, olayla ilgili daha fazla detay paylaşmadı.

Masroor, 30 Eylül'de aynı bölgedeki başka bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalan 10 işçinin kurtarıldığı bilgisini de paylaştı.

Demir, bakır, kurşun, çinko, altın, kömür ve değerli taşlar gibi kaynaklar açısından zengin bir ülke olan Afganistan'da maden kazaları sıkça yaşanıyor.

Kaynak: AA
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