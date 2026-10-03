Afganistan'ın Takhar eyaletinde altın madeninde göçük oldu, 5 işçi öldü

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Afganistan'ın kuzeyindeki Takhar eyaletinde bir altın madeninde meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti.

Takhar Emniyet Sözcüsü Qari Naqibullah Masroor, yaptığı açıklamada, Chah AB bölgesindeki bir altın madeninde göçük meydana geldiğini bildirdi.

Göçük altında kalan 5 işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Masroor, olayla ilgili daha fazla detay paylaşmadı.

Masroor, 30 Eylül'de aynı bölgedeki başka bir madende meydana gelen göçükte mahsur kalan 10 işçinin kurtarıldığı bilgisini de paylaştı.

Demir, bakır, kurşun, çinko, altın, kömür ve değerli taşlar gibi kaynaklar açısından zengin bir ülke olan Afganistan'da maden kazaları sıkça yaşanıyor.

Kaynak: AA