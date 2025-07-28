Afganistan Hükümeti, WFP'ye Kalkınma Projelerine Daha Fazla Odaklanma Çağrısında Bulundu

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Afganistan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, WFP'nin ülke içindeki kalkınma projelerine daha fazla önem vermesi gerektiğini belirtti. Muttaki, Afganistan'da birçok zorluğun aşıldığını ve kalkınma girişimleri için uygun fırsatların doğduğunu ifade etti.

Afganistan yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) ülke içinde kalkınma projelerine daha fazla odaklanması gerektiğini bildirdi.

Tolo News'e göre Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, başkent Kabil'de WFP Afganistan Ülke Direktörü John Aylieff ile görüştü.

Burada konuşan Muttaki, WFP'nin Afganistan'da sağladığı yardımlardan memnuniyet duyduğunu bildirerek, ülkede kalkınma projelerinin uygulanması için koşulların olgunlaştığını söyledi.

Ülkede "birçok zorluğun artık çözüldüğünü" savunan ve Afganistan'da kalkınma girişimlerinin uygulanması için "uygun bir fırsatın ortaya çıktığını" belirten Muttaki, WFP'nin ülke içinde kalkınma sektörlerine daha fazla odaklanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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