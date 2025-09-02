Afganistan'daki Deprem: Kriz İçinde Kriz

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan İnsani Yardım Koordinatörü Indrika Ratwatte, Afganistan'da yaşanan yıkıcı depremi, ülkeye 1,7 milyondan fazla Afgan'ın yurt dışından döndüğü ve kuraklıkla mücadele edildiği bir dönemde yaşandığı için "kriz içinde kriz" olarak değerlendirdi.

Ratwatte, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin büyük etkisi olduğuna işaret eden Ratwatte, can kaybı ve yaralı sayısının artmaya devam edeceğini söyledi.

Ratwatte, "Potansiyel olarak etkilenen kişi sayısı neredeyse yüz binlere kadar çıkabilir. (Etkilenen eyaletlerde) Şimdiye kadar 12 civarında kişinin doğrudan etkilendiğini biliyoruz. Bu eyaletlerde yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor." dedi.

BM'nin, 20 acil durum değerlendirme ekibini depremden etkilenen bölgeler için görevlendirdiğini aktaran Ratwatte, yaşadıkları en büyük zorluğun, depremin vurduğu bölgelere erişim olduğuna işaret etti.

Ratwatte, "Helikopterlere ihtiyacımız var. Hükümet, yaralıları tahliye etmek, arama kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri konuşlandırmak için sürekli olarak 3 helikopter görevlendirdi. Müdahaleyi koordine etmek yerel birimler ve ilgili bakanlıklarla yakın koordinasyon içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Acil ihtiyaçlar arasında barınak, gıda, tıbbi malzemeler ve diğer malzemeler olduğunu vurgulayan Ratwatte, şunları kaydetti:

"Bu, Afganistan için kriz içinde bir kriz. Afganistan'ın yaşadığı birçok şoka bakacak olursanız, sadece bu yıl İran ve Pakistan'dan 1,7 milyondan fazla Afgan'ın geri döndüğünü görebilirsiniz. Bu yıl çok düşük yağışlı bir kuraklık yaşadık ve bu nüfusun yüzde 70'ini etkiledi. Nüfusun yüzde 70'i tarımla geçiniyor ve tarıma dayanıyor. Bunun da ötesinde bu ülkedeki insani ve temel yardım programlarına yönelik yıkıcı fon kesintileri yaşandı. Dolayısıyla deprem, savunmasız toplulukların ek stres, şok ve kırılganlıklara aşırı derecede maruz kalacağı ve insani yardım personelinin etkilenen insanlara ulaşmak için gece gündüz çalıştığı bir zamanda geldi."

Ratwatte, zorlu kış şartları öncesinde depremden etkilenen Afgan halkına yardım için uluslararası destek ve dayanışmaya güçlü bir şekilde ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

BM'nin bu yıl için başlattığı Afganistan İnsani Müdahale Planı'nın yalnızca yüzde 28'inin finanse edildiğini hatırlatan Ratwatte, bu durumu "en hafif tabirle oldukça vahim" olarak nitelendirdi.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1411'e, yaralı sayısının da 3 bin 124'e çıktığını açıklamıştı.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.