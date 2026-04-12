Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Konyaspor, sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un Süper Lig'de yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 3-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 21. dakikada Blaz Kramer, 28. dakikada Jackson Muleka ve 90+2. dakikada Diogo Gonçalves kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor'un ligde yenilmezlik serisi 5 maça çıktı ve yeşil-beyazlılar puanını 34 yaptı. Ligin son sırasındaki Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük, ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Cemre Yıldız
