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Afganistan'daki çocukların yüzde 24'ü anksiyete yaşıyor

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), savaşın harap ettiği Afganistan'da 5 ila 17 yaş arasındaki çocukların yüzde 24'ünden fazlasının anksiyete yaşadığını bildirdi. Afgan çocukların yaklaşık yüzde 15'inin ise depresyonda olduğu kaydedildi.

KABİL, 10 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), savaşın harap ettiği Afganistan'da 5 ila 17 yaş arasındaki çocukların yüzde 24'ünden fazlasının anksiyete yaşadığını bildirdi.

UNICEF'in Pazartesi günü yayımladığı bir raporda, "Afganistan'daki çocuklar ciddi ruh sağlığı sorunlarıyla boğuşuyor. 5-17 yaş aralığındaki çocukların yüzde 24'ünden fazlası anksiyete yaşıyor. Bu oran küresel ortalamadan 10 kat daha yüksek" ifadesi yer aldı.

Raporda, Afgan çocukların yaklaşık yüzde 15'inin ise depresyonda olduğu kaydedildi.

Rapora göre çatışma, göç, yerinden edilme, doğal afetler, yüksek düzeyde yoksulluk ve patlayıcı mühimmattan zarar görme riski Afgan çocuklarda ruh sağlığı sorunlarını daha da ağırlaştırıyor.

Çocuklar arasında ruh sağlığı sorunlarını azaltmayı amaçlayan UNICEF, ülke genelinde faaliyette olan 750'yi aşkın çocuk dostu alan işletiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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