Afganistan'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Afganistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil başta olmak üzere, pek çok bölgede camilere akın etti.

Afganistan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla halk, sabah erken saatlerde başkent Kabil başta olmak üzere, pek çok bölgede camilere akın etti.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ülkenin güneyindeki Kandahar vilayetindeki Hz. Ömer Camisi'nde binlerce kişi bayram namazını kıldı.

Bayram namazı öncesi halka hitap eden Hz. Ömer Camisi imamı Mevlevi Habibullah Hakkani, bu yıl Afgan halkının güvenli bir ortamda bayramı kutladığını söyledi.

Taliban mensuplarının Afgan halkına iyi davranmasını isteyen Hakkani, özellikle bayram günlerinde halkın hizmetinde olunması gerektiğini belirtti.

Hakkani, İslam aleminin barış ve huzura kavuşması temennisinde bulundu.

Bu bayramın yetimler ve öksüzleri kucaklama bayramı olduğunu ifade eden Hakkani, "Bu bayramda hastaları ziyaret etmek sünnettir, biz Müslümanlar olarak dini vecibelerimizi yerine getirmeliyiz." dedi.

Bayram namazı sonrası halk, kucaklaşarak birbirlerinin bayramını kutladı.