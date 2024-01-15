Afganistan'da intihar saldırısı girişimi engellendi
Nimruz vilayetinde gerçekleşen intihar saldırısı girişimi sonucunda üç güvenlik personeli yaralandı. Güvenlik güçleri olay yerinde yoğun şekilde devriye faaliyeti yürütüyor.
NİMRUZ, 15 Ocak (Xinhua) -- Afganistan'ın batısındaki Nimruz vilayetinde düzenlenen intihar saldırısının ardından, güvenlik personeli olay yerine yakın sokaklarda yoğun şekilde devriye faaliyeti yürütüyor.
Pazar günü vilayetteki valilik binasını hedef almayı planlayan bir intihar bombacısının saldırı girişimi engellenirken, olayda üç güvenlik personeli yaralanmıştı.