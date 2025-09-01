Afganistan'da Deprem: 622 Ölü, 1555 Yaralı

Afganistan'da Deprem: 622 Ölü, 1555 Yaralı
Afganistan İçişleri Bakanlığı, Kunar ve Nangarhar'da meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde en az 622 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 555 kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin yıkıldığını açıkladı. Kurtarma operasyonları için tüm kaynaklar seferber ediliyor.

(ANKARA) - Afganistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin doğu illeri Kunar ve Nangarhar'da meydana gelen depremde en az 622 kişinin öldüğünü, bin 555 kişinin yaralandığını ve çok sayıda evin yıkıldığını açıkladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, Afganistan'da gece yarısı 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftü Abdul Mateen Kane, Pajhwok Afgan Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kunar'da son rakamlara göre 610 kişinin öldüğünü, bin 300 kişinin de yaralandığını; Nangarhar ilinde ise 12 kişinin öldüğünü, 255 kişinin yaralandığını ve onlarca evin hasar gördüğünü bildirdi.

Kane, İçişleri Bakanı Halife Sirajuddin Hakkani'nin, il valilerine, emniyet müdürlerine, güvenlik ve hizmet güçlerine, etkilenen bölgelere derhal ulaşmaları ve depremzedelere yardım etmeleri talimatını verildiini açıkladı.

Devlet haber ajansı Bakhtar, Nurgal ilçesinde Wodir, Şomaş, Mesud ve Areet köylerinin tamamen yıkıldığını bildirdi.

Kunar'ın Nurgal ilçesindeki üç köyün tamamen yerle bir olduğu; Şolat, Areet, Mamagul, Wodir ve diğer köylerin ise ağır hasar gördüğü aktarıldı.

Afganistan İslam Emirliği Baş Sözcüsü Zabihullah Mucahid de kurtarma operasyonları için tüm mevcut kaynakların seferber edileceğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
