Afgan Maden İşçisi Cinayeti Davasında İtiraz ve HSK'ya Şikayet

Haber : Esra TOKAT

(ANKARA) - Zonguldak'ta cesedi 9 Kasım 2023'te yakılmış halde bulunan Afgan maden işçisi Vezir Mohammad Nourtani'nin ailesinin avukatı, olaya ilişkin davayı karara bağlayan Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) şikayette bulundu.

Zonguldak'ta Afgan maden işçisi Nourtani'nin cesedinin 9 Kasım 2023'te yakılmış halde bulunması üzerine "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan maden ocağı sahibi sanıklar Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl 8'er ay, Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın "delil karartma" suçundan 4 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Ocak çalışanları Sercan Kayabaş ve Eray Demiro aynı suçtan 2'şer yıl, Alaattin Çayırlı ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Nourtani'nin ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, bugün HSK'ye giderek mahkeme heyeti hakkında şikayette bulundu.

Şeker, şikayetinde olay yerinde keşif ve reddi hakim taleplerinin "usule aykırı şekilde" reddedildiğini, duruşma salonundan hukuka aykırı şekilde çıkarıldığını, yurt dışındaki tanıkların istinabe yoluyla dinlenmediğini, delil değerlendirmesinin taraflı ve yanlı yapıldığını, maktulün "ölüyken yakıldığının kesin olarak tespit edilemeyeceğine" ilişkin raporunun yok sayıldığını, gerekçeli kararın iki gün içinde yüzeysel olarak hazırlandığını, gerekçeli kararın çelişkili ve denetlenemez olduğunu savundu ve heyet hakkında disiplin cezalarının uygulanmasını talep etti.

"Burada bir iş kazası yoktur. Burada gerçekleşen bir cinayettir"

Şeker, şikayette bulunmadan önce ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yargılamayı adil ve tarafsız yürütmeyen, hukuka ve hakaniyete aykırı akrarlar veren heyet hakkında suç duyurusunda bulunmaya HSK'ya geldik. Ankara'da HSK ile alakalı disiplin soruşturması istemli dilekçelerimizi ve eklerimizi detaylı şekilde sunduk. Müvekkilimizin hak ve menfaatini gerekirse istinaf mahkemesine, gerekirse Yargıtay hakimlerine, gerekirse Anayasa Mahkemesine, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmek suretiyle defaatle savunmaya devam edeceğiz. Çünkü burada bir iş kazası yoktur. Burada gerçekleşen bir cinayettir. Bu cinayetin ortaya çıkarılması ve örtbas edlmemesi için elimizden gelen bütün çabaları gerçekleştireceğiz."

İstinafa taşınmıştı

Nourtani'nin ailesinin avukatı tarafından karara "sonradan gelen ve yeni ortaya çıkan otopsi ve adli tıp raporunda maktulün sol böbreğinin bulunmadığının tespit edilmesi hususunun değerlendirilmesi gerektiği" ve "yakma eyleminin cezasız bırakıldığı" gerekçeleriyle itiraz edilmişti.