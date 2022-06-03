'Afet ve İtfaiye Oyunları' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu - Haberler

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'Afet ve İtfaiye Oyunları' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

İhlas Haber Ajansı - Ali Kapan - Güncel
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'Afet ve İtfaiye Oyunları' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu 24 Takımın katıldığı İtfaiye yarışması yapıldı Burdur'da öğrenciler arasında "Afet ve İtfaiye Oyunları" etkinliği düzenlendi.

'Afet ve İtfaiye Oyunları' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

24 Takımın katıldığı İtfaiye yarışması yapıldı

BURDUR - Burdur'da öğrenciler arasında "Afet ve İtfaiye Oyunları" etkinliği düzenlendi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen "Afet ve İtfaiye Oyunları" yaklaşık 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikle Sivil Savunma, İtfaiyecilik, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri arasında gerçekleştirilen yarışmalarla eğitimlerinin eğlenceli hale gelmesi amaçlanıyor.

Denge tahtasında dar alanda yürüme, merdivenle engel atlama, güç-kondisyon, ağırlık çekme, yüksek engel atlama, enkazdan sedye taşımı, engel geçip yangına müdahale etme gibi yarışmaların yer aldığı etkinlikte ilk 3'e giren takımlara ödül kupası, başarı belgesi ve madalyaları verildi. Ayrıca yarışmalara katılan tüm öğrencilere de katılım belgesi verildi.

İhlas Haber Ajansı / Ali Kapan - Güncel

İtfaiye Türkiye Burdur Güncel Haberler

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