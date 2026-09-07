AfD'nin Almanya'daki eyalet seçiminden birinci çıkması, Avrupa'da farklı tepkilere yol açtı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) birinci çıkması, Avrupa'daki siyasi liderler arasında farklı tepkilere yol açtı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AfD'nin seçim zaferine tepki gösterdi.

Tusk, paylaşımında, "Polonya'da sadece aptallar ya da hainler Almanya'daki AfD'nin zaferine sevinebilir. (Polonya'da muhalefetteki partiler) Konfederacja ve PiS'te bunlardan oldukça fazla var." ifadelerini kullandı.

İtalya'da iktidardaki sağ koalisyonun küçük ortağı aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, AfD'nin seçim zaferini ilk kutlayanlardan biri oldu.

Salvini, X'te yaptığı paylaşımda, "Arkadaşım Alice Weidel'i ve tüm AfD'yi Saksonya-Anhalt'taki zaferlerinden dolayı tebrik ediyorum. Değişim, güvenlik ve iş imkanlarına yönelik güçlü talebi vurgulayan sansasyonel bir başarı." ifadelerini kullandı.

Salvini, AfD'nin seçim zaferinin korku ve felaket senaryolarını körükleyen solculara da yanıt olduğunu belirterek, "Korku mu? Terör mü? Tehlike mi? Hayır, buna demokrasi deniyor. Başka bir Avrupa mümkün." yorumunu yaptı.

Macaristan'ın eski Başbakanı Viktor Orban da X'ten yaptığı kutlama paylaşımında, "Almanya ve Avrupa için muhteşem bir gece! AfD'yi Saksonya-Anhalt'taki ezici zaferlerinden dolayı tebrik ediyorum! Hazır olun. Bu daha sadece başlangıç!" ifadelerine yer verdi.

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders de X'te paylaşımda bulunarak AfD'yi seçim zaferi nedeniyle tebrik etti.

Fransa

Fransa'da solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, X'ten yaptığı açıklamada, "Almanya'da aşırı sağ geri döndü. (Bu durum) Merkezci Avrupalı siyasetçilerin körlüğünün felaket niteliğindeki bir göstergesi. Bu felaket onların bilançosu." ifadesini kullandı.

Melenchon, bu koşullarda, Almanya'nın Avrupa'nın en büyük konvansiyonel ordusunu kurmaya yönelik askeri projesinin Fransa için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Fransa Komünist Partisinin (PCF) cumhurbaşkanı adayı Fabien Roussel, aynı platformdaki hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya'da AfD yine ilerleme kaydediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Roussel, Avrupa'nın her yerinde aşırı sağın, nefret programıyla güç kazanmaya devam ettiğine dikkati çekerek, aşırı sağcıların yoksulluk ve savaşın tırmanışından güç aldığını savundu.

Bu durumun Avrupa Birliği (AB) ve birliğin anlaşmaları için son derece "korkunç bir sonuç" olduğunu ifade eden Roussel, "Onları değiştirmenin vakti geldi." dedi.

Sağcı "Ayağa Kalk Fransa" Partisinin cumhurbaşkanı adayı Nicolas Dupont-Aignan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AfD'nin seçim sonuçlarının "barış için güzel bir haber" olduğunu ve "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e karşı büyük bir darbe" teşkil ettiğini belirtti.

Dupont-Aignan, AfD'nin AB yöneticilerinin kıtayı savaşa doğru sürüklemesini reddettiğini savundu.

Fransa'nın eski başbakanı ve merkez sağcı Rönesans Partisinin cumhurbaşkanı adayı Gabriel Attal, Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, Almanya'daki seçim sonuçlarının "gerçek bir uyarı işareti" olduğunu ifade etti.

Attal, bu durumdan Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerekli derslerin çıkarılmasını istedi.

Estonya Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marko Mihkelson da X'ten yaptığı paylaşımda, "AfD, Avrupa'nın birliğini yok etmeye ve ortak savunmamızı zayıflatmaya çalışanların bir aracı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44,5'ini alarak birinci çıkmıştı.

Kaynak: AA