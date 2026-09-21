Haberler

AfD, Mecklenburg-Vorpommern'de yüzde 38,2 oyla ilk kez birinci oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisi seçimlerinde AfD yüzde 38,2 oyla birinci oldu; SPD yüzde 35,5 ile ikinci sırada kaldı. CDU yüzde 4,9'da kalarak barajı geçemedi ve 1945'ten bu yana ilk kez bir eyalette meclise giremedi; hükümet kurma süreci belirsizleşti.

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 38,2 oyla birinci olurken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 35,5 ile ikinci sırada kaldı.

Eyalet Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre yüzde 38,2 oyla AfD, Mecklenburg-Vorpommern'de seçimin galibi oldu.

SPD'nin yüzde 35,5 oy aldığı seçimde Sol Parti (Die Linke) yüzde 6,5, Yeşiller ise yüzde 5,7 ile eyalet meclisine girmeyi başardı.

Buna göre 71 sandalyenin bulunduğu Eyalet Meclisinde AfD 32 sandalyeyle en fazla üyeye sahip parti olurken, SPD 29, Sol Parti ve Yeşiller ise 5'er sandalyeyle temsil ediliyor.

Başbakan Friedrich Merz'in genel başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 4,9 oy alarak yüzde 5 barajını aşamadı ve 1945'ten bu yana ilk kez bir eyalette meclise giremedi.

Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı (BSW) de yüzde 4,8 oy alarak baraj altında kaldı ve eyalet meclisine girmeyi başaramadı.

Böylece AfD, ilk kez Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisindeki en güçlü siyasi güç konumuna geldi. Parti, 2021'deki seçimde aldığı yüzde 16,7'lik oy oranını 21,5 puan artırarak oylarını iki katından fazla yükseltti.

BSW'nin de yüzde 5'lik barajı geçememesi, AfD'nin hükümet kurabilmesi açısından gerekli parlamento çoğunluğuna ulaşmasını zorlaştırdı.

SPD oy kaybetmesine rağmen ikinci sırada

Mecklenburg-Vorpommern'de yaklaşık 30 yıldır hükümette bulunan SPD ise 2021 seçimlerine göre oy kaybetmesine rağmen yüzde 35,5 ile ikinci sırada yer aldı.

SPD'nin oy oranı 2021'de yüzde 39,6 olmuştu.

CDU'nun eyalet seçimlerindeki en kötü sonucu

Seçimin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise CDU'nun yaşadığı ağır oy kaybı oldu.

Yüzde 4,9 oy alarak Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Meclisi'ne giremeyen CDU, 2021'de yüzde 13,3 oy almıştı.

Böylece CDU, bir önceki seçime göre 8,4 puan kaybetti ve Federal Almanya tarihinde bir eyalet meclisi seçimindeki en düşük oy oranını aldı.

Yeni hükümetin nasıl kurulacağı belirsiz

Seçim sonuçları Mecklenburg-Vorpommern'de hükümet kurma sürecini de karmaşık hale getirdi.

AfD'nin birinci parti olmasına rağmen tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle diğer partilerin tutumu belirleyici olacak.

SPD ve Sol Parti'nin mevcut hükümet ortaklığı yeni parlamentoda çoğunluğa sahip değil.

CDU ve BSW'nin yüzde 5 barajının altında kalmasıyla birlikte, SPD, Sol Parti ve Yeşillerden oluşan bir koalisyon seçeneği parlamento aritmetiğinde önem kazandı.

AfD'nin Mecklenburg-Vorpommern'de birinci parti konumuna yükselmesi, CDU'nun ise yüzde 5 barajının altında kalması, özellikle federal hükümet açısından seçim sonuçlarının siyasi yansımalarının tartışılmasına yol açtı.

Kaynak: AA
Şanlıurfa'da çocukların ateşe verdikleri koltukla tehlikeli oyunu kamerada

Ne oluyor bu çocuklara?
Fransa'da polisin silah yetkisini düzenleyen tasarıya tepki! Binlerce kişi sokağa indi, dilekçeye 730 bin imza toplandı

O yasa ülkeyi ayağa kaldırdı! Birçok şehirde binlerce kişi sokağa indi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un 17 ilçesi karanlığa gömülecek! Elektrikler saatlerce gelmeyecek

Milyonları ilgilendiren kesinti! Saatlerce elektrik verilemeyecek
İzmir, AK Parti'ye mi geçiyor? Aldığı son kulisi canlı yayında açıkladı

Aldığı bomba kulisi açıkladı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Forex ağının perde arkası: İsrailli patron, kasayla gelen nakitler ve Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık ağı

Forex ağının perde arkası: İşte İsrail bağlantılı vurgunun detayları
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu

Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi! Sonrası çok daha ilginç
Uğurcan Çakır'ın korkulu rüyası Trabzonspor

Kabusu yaşıyor!
Şanlıurfa'da isot fiyatı uçtu! Biber fiyatı arttı, ev yapımı isota zam geldi

Artık kimse evinde yapamıyor! Kilogram fiyatı 500 TL oldu
Premier Lig'de 8 gollü nefes kesen düello

Premier Lig'de 8 gollü efsane maç