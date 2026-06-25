Almanya'da uzmanların hazırladığı rapora göre aşırı sağcı AfD anayasaya aykırı bir parti

Almanya'da uzmanlar tarafından hazırlanan bir raporda, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin anayasal düzene aykırı faaliyetlerde bulunduğu sonucuna varılarak, parti hakkında Almanya Federal Anayasa Mahkemesi nezdinde yapılacak bir kapatma başvurusunun başarıya ulaşma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.???????

Sivil Haklar Derneği (GFF), hukukçuların da yer aldığı uzmanlara AfD'nin anayasaya aykırı olup olmadığına ilişkin rapor hazırlattı.

Uzmanlar, rapor kapsamında 13 ay boyunca AfD'nin sosyal medya paylaşımları, basın açıklamaları ve parlamentodaki belgelerden oluşan 3 milyondan fazla kaynağı inceledi.

Raporda, AfD'nin siyasi programının yabancıları, göçmenleri, Müslümanları ve başka grupları dışlamayı, hor görmeyi ve değersizleştirmeyi hedeflediği aktarılarak, "Parti, kamu kurumlarında başörtüsü yasağıyla yalnızca Müslüman kadınları kamusal alandan dışlamak, ezan, minare ve cami yapımı yasağıyla sadece İslam'ı geriletmek istiyor." ifadesi yer aldı ve bunun yasal eşitlik ilkesinin ihlali olduğu vurgulandı.

AfD içinde aşırılık yanlısı güçlerin hakim olduğu belirtilen raporda, bunun partinin hedeflerinde ve destekçilerinin davranışlarında görüldüğü, bu davranışların kısmen demokrasi ilkesine, kısmen de insan onuruna aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda incelenen bulgular doğrultusunda, AfD'nin insan onuru ilkesine saldırıda bulunduğu belirtilerek, bunun partinin "ağırlıklı olarak Almanlardan oluşan ayrıcalıklı bir sınıf yaratmayı amaçlayan" siyasi bir proje benimsediğini ortaya koyduğu ifade edildi.

Hem AfD'nin hedefleri hem de bazı destekçilerinin davranışlarının demokrasi ilkesiyle çeliştiği belirtilen raporda, AfD'de siyasi rakiplerin, demokratik yarışta eşit ve saygı duyulanlar olarak değil, "halkın düşmanları" olarak görülen bir ideolojinin yaygın olduğu belirtildi.

Raporda, anayasal karşıtı unsurların bir bütün olarak değerlendirdiğinde partinin özgürlükçü demokratik temel düzeni zedelemeye yönelik bir amaç taşıdığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Sonuç olarak AfD'nin Alman Anayasasının 21. maddesinin 2. fıkrasında yer alan şartları yerine getirdiği ve anayasaya aykırı bir parti olduğu aktarılan raporda, partinin yasaklanması için Anayasa Mahkemesi'nde yapılacak bir başvurunun başarılı olacağı belirtildi.

Almanya'da son yıllarda AfD'nin yasaklanması için Anayasa Mahkemesine başvuru yapılması talep ediliyor.

Almanya'da bir partinin yasaklanabilmesi için sadece Federal Meclis (Bundestag), Federal Eyaletler Temsilciler Meclisi (Bundesrat) veya Federal Hükümet Anayasa Mahkemesine başvurabiliyor.

AfD, ülkenin iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından "şüpheli vaka" olarak izleniyor.