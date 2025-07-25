AFAD'dan Yangınla Mücadele Açıklaması ve Tahliye Bilgisi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), ülkenin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlarla mücadele için çalışan ekipler ve yapılan tahliyeler hakkında açıklama yaptı.

Afad'ın paylaştığı bilgilere göre; Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Karabük başta olmak üzere ülkenin çeşitli noktalarında meydana gelen orman yangınlarını kontrol altına alma, söndürme ve soğutma çalışmaları, Orman Teşkilatı başta olmak üzere, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yoğun ve aralıksız bir şekilde havadan ve karadan sürdürülüyor. Yangınlara karşı mücadele kapsamında; 4 bin 231 personel 45 hava aracı ve 1236 kara aracı görev yapıyor. AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Başkan Yardımcısı Dr. Önder Bozkurt, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve AFAD daire başkanları da yangının meydana geldiği illere gitmek suretiyle süreci yerinde takip ederek yürütülen çalışmaların koordinasyonuna destek sağlıyor.

TOPLAM 2 BİN 619 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD, olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Sakarya Geyve ilçesine bağlı 3 mahalleden 350, Bilecik Osmaneli ilçesine bağlı 7 köyden 1105, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı 1 mahalleden 58, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı 1 mahalleden 100, Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki 14 mahalleden 1006 olmak üzere toplam 2 bin 619 vatandaşın ise güvenli bölgelere alındığını açıkladı. Ayrıca Sakarya- Geyve/ Bilecik- Osmaneli ilçelerinde yangın nedeniyle 4 bin 84 küçükbaş ve 1796 büyükbaş; Eskişehir-Seyitgazi/ Afyonkarahisar- İhsaniye ilçelerinde yangın nedeniyle 110 küçükbaş ve 20 büyükbaş olmak üzere toplam 6 bin 10 hayvanın güvenli bölgeye alındığını bildirildi.

AFAD'dan yapılan paylaşımda orman şehitleri de anılarak, "Eskişehir'in Seyitgazi İlçesinde başlayıp Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesine sirayet eden orman yangınında, alevlere karşı cansiperane bir şekilde mücadele eden beşi orman çalışanı, beşi AKUT görevlisi olmak üzere 10 orman kahramanı kardeşimiz maalesef hayatını kaybetmiş, şehit olmuştur. Orman kahramanı Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, milletimize başsağlığı diliyoruz. Yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden büyük bir gayret ve özveri ile çalışan, alevlere karşı cesaret ve azimle mücadele eden ormanın kahramanlarına ve destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.