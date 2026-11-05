AFAD verilerine göre Afyonkarahisar Dinar'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde saat 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.23'te merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı