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Venezuela'ya yardım ekiplerini taşıyacak 2 uçak İstanbul'dan uğurlanıyor

Venezuela'ya yardım ekiplerini taşıyacak 2 uçak İstanbul'dan uğurlanıyor
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Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından AFAD, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan 2 uçağı deprem bölgesine gönderiyor. Uçaklar İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan törenle uğurlanıyor.

Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından AFAD, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan 2 uçağın deprem bölgesine gideceğini duyurdu. Ekipleri taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan törenle uğurlanıyor.

? AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından yardım ekiplerinin gönderileceğini duyurmuştu. Bölgeye gönderilecek ekipleri taşıyan 2 uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak. Ekipler havalimanında törenle uğurlanıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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