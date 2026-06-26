Venezuela'ya yardım ekiplerini taşıyacak 2 uçak İstanbul'dan uğurlanıyor
Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından AFAD, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan 2 uçağı deprem bölgesine gönderiyor. Uçaklar İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan törenle uğurlanıyor.
Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından AFAD, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan 2 uçağın deprem bölgesine gideceğini duyurdu. Ekipleri taşıyan uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan törenle uğurlanıyor.
? AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından yardım ekiplerinin gönderileceğini duyurmuştu. Bölgeye gönderilecek ekipleri taşıyan 2 uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak. Ekipler havalimanında törenle uğurlanıyor.
?
Kaynak: Demirören Haber Ajansı