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AFAD ve Sağlık Bakanlığı yeni istihdam ilanları açıkladı

AFAD ve Sağlık Bakanlığı yeni istihdam ilanları açıkladı
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AFAD, taşra teşkilatında çalıştırmak üzere 1000 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı gerçekleştirecek. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu 25 Müfettiş Yardımcısı alacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 5 Denetçi Yardımcısı, 40 Uzman Yardımcısı ve 15 Avukat alımları için sınav düzenleyecek. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; AFAD, taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri alımı gerçekleştirecek.

Adaylar başvurularını, 9 Aralık 2024 saat 10.00 – 17 Aralık 2024 saat 17.00 arasında e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, 25 Müfettiş Yardımcısı alacak

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere 03-15 Şubat 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak yarışma (sözlü) sınavı ile 25 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Adaylar sınav başvurularını elektronik ortamda e-Devlet- Sağlık Bakanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek. Başvurular 13 Aralık 2024 tarihinde saat 00.01'de başlayıp 27 Aralık 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu denetçi yardımcısı, uzman yardımcısı ve avukat alımı yapacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İstanbul Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9'uncu dereceden; 5 Fon Denetçi Yardımcısı, 40 Fon Uzman Yardımcısı ve 15 Fon avukatı kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacak.

Başvurular, 27 Aralık 2024 tarihinden itibaren en geç 10 Ocak 2025 tarihi saat 17: 00'a kadar, e-Devlet üzerinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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