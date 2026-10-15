Haberler

AFAD üyesi Sözbilir İstanbul seli için afet yönetim mühendisliği enstitüsü istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD Deprem Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul ve çevre illerdeki sel felaketi için afet yönetim mühendisliğinde yetkin insanlara acilen ihtiyaç olduğunu belirtti. Sözbilir, bunun için Afet ve Kentsel Dirençlilik Enstitülerinin kurulması gerektiğini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul ve çevre illerde meydana gelen sel afetine ilişkin, "Ülke genelinde afet yönetim mühendisliğinde yetkin insanlara acilen ihtiyacımız var. Bunun tek yolu lisansüstü düzeyde yetkin afet yönetim mühendislerini yetiştirecek Afet ve Kentsel Dirençlilik Enstitülerinin kurulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Sözbilir, yaptığı yazılı açıklamada, son 2 gündür İstanbul ve çevre illerde meydana gelen sel felaketinin Türkiye'deki önemli bir eksikliği afet yönetimi mühendisliğini gün yüzüne çıkardığını belirtti.

Afetin sosyal anlamda yönetilebildiğini, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri de ortaya konulduğunu aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:

"Yaralarımızı sarmayı beceriyoruz. Fakat afet tehlikesini doğru tanımlayan, risk azaltma çalışmalarında yapılması gerekenleri mühendislik projeleri bağlamında hazırlayıp, doğru uygulanmasını sağlayan yeterli düzeyde yetkin mühendislere sahip değiliz. Bilimsel anlamda yeterli düzeyde bilgi birikimine sahip olsaydık, bu sel felaketi öngörülebilir ve buna göre de alınması gereken önlemleri bilip uygulayarak, sel felaketini can kaybı olmadan ve çok daha düşük bir maliyetle atlatabilirdik. Bu durum tüm afet türleri için geçerli.

Bunun için ülke genelinde afet yönetim mühendisliğinde yetkin insanlara acilen ihtiyacımız var. Bunun tek yolu lisansüstü düzeyde yetkin afet yönetim mühendislerini yetiştirecek Afet ve Kentsel Dirençlilik Enstitülerinin kurulmasıdır. Bu enstitülerde yetiştirilecek olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte ikinci 5 yıllık İl Afet ve Risk Azaltma eylemlerinde doğrudan çalışarak Türkiye'nin afetlere dirençli bir yaşam alanına dönüşmesini sağlayabilir."

Sözbilir, bu enstitülerin Türkiye'de afet konularında içinde tüm disiplinleri barındıran üniversitelerde hızla kurulması gerektiğini, riskleri azaltacak projelerin hızlıca hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde gol rekoru kırıldı

Dün gece tarihe tanıklık ettik
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı

Azerbaycan'da tarihi protesto! Bakan Fidan da salonu terk etti
Gençlerbirliği'nden Okan Buruk'un ilk 11'i için iddialı öngörü

Gençlerbirliği'nden Okan Buruk'un ilk 11'i için iddialı öngörü
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı

Bir ilimizde daha okullardaki tatil devam edecek
Rüşvetten tutuklanan belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

Rüşvetten tutuklanan belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Eşref Saral'a silahlı saldırı iddiası

Sarallar'ın önde gelen ismine saldırı iddiası! Kurşun yağdırdılar
İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer

İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı

Sel sularına dayanamadı! 2 katlı villa böyle sulara kapıldı