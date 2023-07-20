AFAD Silivri'de Konteyner Depolamaya Başladı

AFAD, olası afetlerde kullanılmak üzere Silivri'de konteyner depolama merkezi oluşturdu. Merkezde bir ay içinde 5 bin konteyner ve 80 bin çadır depolanacak.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), olası afette kullanılmak üzere Silivri'de oluşturulan merkeze konteyner depolamaya başladı. Merkezde bir ay içerisinde 5 bin konteyner ve 80 bin çadırın depolanacağı bildirildi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), olası depremlere karşı yurt genelinde çalışmalarını sürdürürken, Silivri'de oluşturulan merkeze konteyner ve çadır depolamaya başladı. Olası Marmara depreminde vatandaşların barınma ihtiyaçlarını en hızlı şekilde gidermeyi amaçlayan merkeze TIR'larla getirilen konteynerler, vinçler yardımı ile yerleştirildi. Afet Koordinasyon Merkezi'nde iş makineleri aralıksız çalışırken, merkezdeki hazırlıklar havadan görüntülendi.

"ÜLKEMİZİN HER BÖLGESİNDE BU KONTEYNERLER YERLEŞTİRİLİYOR"

"5 BİN KONTEYNER 80 BİN ÇADIR DEPOLANACAK"