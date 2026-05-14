AFAD: Samsun ve Çankırı'da selin yol açtığı olumsuzluklara 1513 personelle müdahale edildi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Samsun ve Çankırı'daki sel ve su baskınlarının yol açtığı olumsuzluklara 1513 personel, 196 AFAD gönüllüsü ile müdahale edildiğini açıkladı.

AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, 12 Mayıs 2026 tarihinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına bağlı olarak gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 16 ilimize sarı uyarı verilmişti. Meteorolojik olayların, afet ve acil durumlara dönüşmesini engellemeye yönelik hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmaları, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte koordinasyon ve iş birliği içerisinde sürdürülmektedir. AFAD Başkanlığımız tarafından, meteorolojik uyarı verilen illerimizin Valiliklerine mesaj formu, e-posta ve telefon yoluyla gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmış, gelişmeler yakından takip edilmiştir. Çalışmaların yerinde koordinasyonuna, ekiplerin sevk ve idaresine destek sağlamak üzere Samsun ilimize AFAD Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Kartal Muhcı; Çankırı ilimize Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı Recep Şalcı görevlendirilmiştir" denildi.

'333 İHBAR ALINMIŞTIR'

112 Acil Çağrı Merkezlerine gelen ihbarlara ilişkin, "Çankırı il genelinde 180 su baskını ihbarı; Samsun ili Havza ilçesi Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu 137 ihbar; Şırnak ilimizde 6 ihbar olmak üzere diğer illerimizle birlikte toplam 333 ihbar alınmıştır. Tüm ihbarlara, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD Başkanlığımız ve Samsun Valiliğimizin koordinasyonunda; AFAD, UMKE, 112 Sağlık, Devlet Su İşleri, belediye, Karayolları, özel idare, emniyet, jandarma ve ilgili diğer ekipler tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır. Ev ve iş yerlerine dolan su ve çamurun temizlenmesine yönelik iyileştirme çalışmalarına destek vermek üzere Ordu, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop illerinden destek AFAD gönüllüleri intikal etmiştir. Samsun ve Çankırı illerimizde meydana gelen sel ve su baskınlarının yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek üzere; 1513 personel, 196 AFAD gönüllüsü, 142 iş makinesi, 122 motopomp, 41 kamyon, 26 dalgıç pompa ile müdahale hizmetleri yerine getirilmiştir. Türk Kızılay ekipleri tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza yiyecek ve içecek dağıtımı yapılmıştır. Su baskını yaşanan evlerde ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarına, ilgili kurumlarımızın ekipleri ve AFAD Gönüllülerimiz tarafından destek sağlanmaktadır. Olumsuz hava şartlarından etkilenen illerimizde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ekipleri tarafından hasar tespit, defterdarlık ekipleri tarafından zarar tespit çalışmaları başlatılmış olup bahse konu çalışmalar devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar; gayret ve özveri ile görev yapan bütün kurumlarımıza, ekiplerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı