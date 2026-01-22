Mardin'de dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı
Mardin'in Midyat ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan bir keçi, AFAD ekiplerinin başarılı çalışmalarıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
MARDİN'in Midyat ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, Midyat ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi'nde meydana geldi. Dağlık alanda bir keçinin mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine AFAD arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla mahsur kaldığı noktadan çıkarılan keçi, sahibine teslim edildi.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel