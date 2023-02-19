AFAD: Deprem bölgesinde artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı
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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, basın toplantısı düzenledi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle meydana gelen artçı sarsıntı sayısının 6 bin 40'a ulaştığını belirten Tatar, "4-5 büyüklüğündeki artçı sayısı 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var." dedi.
Afad : (Kahramanmaraş merkezli depremler) Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı. 4-5 arası 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var.
Kaynak: AA / Güncel