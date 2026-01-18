Haberler

Ardahan'da sağlık ekipleri rahatsızlanan kişiye AFAD'ın desteğiyle ulaştı

Ardahan'da sağlık ekipleri rahatsızlanan kişiye AFAD'ın desteğiyle ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan'da rahatsızlanan bir kişiye, AFAD'ın paletli aracı sayesinde sağlık ekipleri ulaştı. Köy yolunun kapalı olduğu durumda gerçekleştirilen müdahale sonrası hasta kontrol altında tutuldu.

Ardahan'da sağlık ekipleri rahatsızlanan kişiye, Afad'ın aracı sayesinde müdahale etti.

Merkeze bağlı Nebioğlu köyünde rahatsızlanan S.K'nin (30), yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Sağlık ekipleri kar nedeniyle kapalı bulunan köy yoluna, AFAD ekiplerinin paletli kar aracı desteğiyle ulaştı.

Hayati tehlikesi olmadığı belirlenen hasta, ambulansta bir süre kontrol altında tutulduktan sonra kendi isteği üzerine evine götürüldü.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi

Komşuda kritik adım! Şara ateşkesi resmen açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle

Süper Lig devinden 35 milyon euroluk transfer harekatı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel

İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Beşiktaş'tan 35 milyon euroluk dev hamle

Süper Lig devinden 35 milyon euroluk transfer harekatı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı

Yoğun kar yağışında nefes kesen son: Rakibini 90+1'de yıktılar
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma