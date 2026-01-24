Haberler

Deprem Konutlarında Borçlandırma İşlemleri 26 Ocak–26 Mart Tarihleri Arasında Yapılacak

Güncelleme:
AFAD, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde konut hakkı kazanan depremzedelere açık borçlandırma işlemlerinin 26 Ocak-26 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Hak sahipleri, belirtilen süre içinde işlemlerini tamamlamazsa hak kaybı yaşayacak.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, 16 Ekim 2025, 14 Kasım 2025 ve 27 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan noter kura sonucu konut hakkı kazanan depremzedelere yönelik açık borçlandırma işlemlerinin 26 Ocak-26 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 il Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine gönderilen yazıda, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve 16 Ekim 2025, 14 Kasım 2025 ve 27 Aralık 2025 tarihlerinde yapılan noter kuralarıyla kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinin belirtilen tarihler arasında yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

AFAD'ın yazısında, 7269 sayılı Kanun'un 40. maddesi uyarınca 60 günlük yasal süre içinde borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahipliklerinin iptal edileceği hatırlatıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
