AFAD'dan Deprem Uyarısı: Riskli Binalardan Uzak Durun
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbulluları riskli binalar konusunda uyardı ve hasarlı yapılara girilmemesi gerektiğini belirtti.
(İSTANBUL) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.49'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbulluları "riskli binaların çevresinde bulunulmaması" konusunda uyardı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin."
Kaynak: ANKA / Güncel