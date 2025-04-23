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AFAD'dan Deprem Sonrası Teyakkuz Açıklaması

AFAD'dan Deprem Sonrası Teyakkuz Açıklaması
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AFAD, İstanbul'daki depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili kurumlarla teyakkuz halinde olduklarını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Vatandaşlara resmi bilgilere itibar etmeleri hatırlatıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'daki depremlerin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili tüm kurumlarla teyakkuz halinde olduklarını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında art arda artçı depremler meydana gelmektedir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın sosyal medyada çıkan dezenformasyon içerikli haberlere itibar etmemelerini, doğru bilgi için resmi kurumların uyarılarını takip etmelerini önemle hatırlatırız. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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