Haberler

Marmara Depremi'nin 27. Yılı: AFAD'dan Anma Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 27'nci yılında depremde hayatını kaybedenleri andı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nin 27'nci yılında depremde hayatını kaybedenleri andı.

Başkanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümü... 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki; hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Trump'tan Mekke Anlaşması'na tam destek: Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım

Trump'tan Türkiye'nin iki ülkeyle imzaladığı anlaşmaya tam destek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası hakkında karar

Tribün eşkıyası hakkında karar! İşte cezası
Göynük Kanyonu, Antalya'nın sıcağından bunalan macera tutkunlarını ağırlıyor

Turistlerin yeni gözdesi o ilçemizde! Bavulunu kapan akın ediyor
Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

Özgür Özel'in en yakınındaki isimlerden birine daha soruşturma

Viyadükte ölü bulunan uzman doktor Erkut Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Viyadük altında ölü bulundu! Şehrin sevilen doktoruna acı veda
Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı

Yüzlerce kişi yürüyüşe geçti! Bir kez daha sınıra doğru akın ettiler
Galatasaray'dan Alexander Sörloth sürprizi! İstediği maaş belli oldu

Galatasaray'a geliyor! İşte şimdi Süper Lig alev alacak
Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın bile istemediği şartı öne sürdü

Yasa çıktı, Karayılan yetinmedi! Öcalan'ın istemediği şartı öne sürdü