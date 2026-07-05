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AFAD Başkanı Pehlivan, Venezuela'da bulunan AFAD ekipleri ile görüştü

AFAD Başkanı Pehlivan, Venezuela'da bulunan AFAD ekipleri ile görüştü
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AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Venezuela'da deprem bölgesinde görev yapan AFAD ekipleriyle video konferans görüşmesi yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı ve ekiplere teşekkür etti.

AFET ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Venezuela'da bulunan AFAD ekipleri ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan'ın, Venezuela'da bulunan AFAD ekipleri ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Venezuela halkına geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Pehlivan, "25 Haziran'da Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından, Sayın Cumhurbaşkanımız 'Venezuela halkının yanındayız, AFAD'ımızın koordinasyonunda gerekli desteği sağlayacağız' açıklamasını yapmıştı. AFAD olarak Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Venezuela Türk Büyükelçiliği, TİKA ve Kızılay ile gerekli koordinasyonu sağlayıp hazırlıkları tamamladıktan sonra 75 personelimiz, 5 arama-kurtarma aracı ve 6 arama-kurtarma köpeği, Milli Savunma Bakanlığımıza ait 2 askeri uçak ile bölgeye intikal ederek çalışmalara başlamış ve bu çalışmaları bu güne kadar aralıksız bir şekilde devam ettirmiştir" dedi.

Pehlivan, açıklamasına şu şekilde devam etti;

"AFAD'ımız insanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde anlayışıyla çalışmaktadır. Bugüne kadar 5 kıtada 84 ülke ile insani yardımlar ulaştırmış, arama kurtarma başta olmak üzere afet yönetimine ilişkin hususlarda iş birliği içinde çalışmalar yürütmüştür. Ülkemizi temsilen Venezuella halkına destek sağlamak üzere deprem bölgesine giden ve orada büyük bir gayret ve özveri ile görev yapan, bu çalışmaları neticesinde Venezuela devleti tarafından Kahramanlık Nişanıyla onurlandırılan bütün ekiplerimizi, mesai arkadaşlarımızı içtenlikle tebrik ediyor, fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

AFAD Başkanı Vali Pehlivan, Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, AFAD Denizli İl Müdür Yardımcısı Haluk Önay Erten, Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar, Sağlık Bakanlığı, ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Murat Genç ile yaptığı görüşmede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Pehlivan, ilk andan itibaren koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür edip başarılar diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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