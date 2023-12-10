AFAD Başkanı Okay Memiş Heyelan Olayı Hakkında Açıklamalarda Bulundu

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1) AFAD BAŞKANI OKAY MEMİŞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

AFAD Başkanı Okay Memiş, Zonguldak'ta heyelan altında kalıp yıkılan evden anne ve oğlunun cenazelerinin çıkarılmasının ardından bölgede incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yaptı. Memiş, kurtarma çalışmaları sırasında oluşan 2'nci heyelanda yaralanan ekiplerle ilgili de bilgi vererek şunları söyledi:

"21 yaralı arkadaşımızdan 6 tanesinin şu anda tedbir amaçlı hastanede tedavileri devam ediyor. Allah'a şükür önemli bir rahatsızlıkları bulunmamaktadır. 15 kardeşimiz taburcu oldu. Sabahın erken saatlerinde hava aydınlanır aydınlanmaz arama çalışmalarımıza devam ettik ve yaklaşık 1-2 saat önce göçük altında kalan anne ve oğluna ulaşıldı. Biz Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu arada alanda yaklaşık 14 evi tahliye ettik. Belki buradan görünüyordur, bölgedeki risk devam ediyor. Bölge aşırı yağış alan bir bölge, zemin açısından riskli bir bölge. Ekiplerimiz Zonguldak'ın tamamındaki bu riskli alanları tespite devam edecekler. Bundan sonra bu tür olaylarla karşılaşılmamasını diliyoruz ve yeniden hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu anda yaklaşık 250'ye yakın personelimizle beraber olaya dünden itibaren müdahale ediyoruz. Sayın İçişleri Bakanımızın yoğun takibiyle talimatlarıyla ve bütün bu alandaki arkadaşlarımızın yoğun gayretleriyle çalışmaları sürdürüyoruz. Ben bu çalışmada bulunan bütün arkadaşlarımıza, AFAD ekiplerimize, Zonguldak. Belediyemizin ekiplerine valimiz koordinasyondaki bütün ekiplere çok teşekkür ediyorum."

Heyelan nedeniyle toprak altında kalan anne Perihan Çakar ve oğlu Sait Çakar'ın cenazeleri de toprak altından çıkarıldıktan sonra cenaze aracı ile Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.