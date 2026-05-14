Uluslararası Af Örgütü: İsrail'in Kuneytra'daki kasıtlı yıkım eylemleri savaş suçu olarak soruşturulmalı

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Suriye'nin Kuneytra ilindeki sivil yerleşim yerlerini kasıtlı yıkmasının savaş suçu olarak soruşturulmasını istedi.

Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra'da ciddi uluslararası insancıl hukuk ihlallerinde bulunduğu belirtilerek, bu eylemlerinden dolayı tazminat ödemesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in Kuneytra'da Aralık 2024'ten bu yana hiçbir askeri zorunluluk olmaksızın sivil yerleşim yerlerini kasıtlı yıkmasının savaş suçu olarak soruşturulması istendi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten itibaren İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'ni geçerek Kuneytra'da yer alan 3 köy ve kasabada baskınlar düzenlediği, sivil halkı bulundukları toprakları terk etmeye zorladığı ve 23 sivil yapıyı yıktığı kaydedilen açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün de uydu görüntüleriyle bu yıkımı doğruladığı vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Uluslararası Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Direktör Yardımcısı Kristine Beckerle, " İsrail'in sivil alanları yasa dışı yıkımının bölgedeki askeri operasyonlarının ayrılmaz parçası haline geldiği ve son yıllarda Gazze ve Lübnan'da belgelenen bu durumun Suriye'de de görüldüğünü" bildirdi.

"Araştırmamız, İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukukun açık ihlali içinde, nasıl sürekli ve kasıtlı olarak aileleri evlerini terk etmeye zorladığını ve sonrasında bu evleri yıktığını gösterdi." ifadesini kullanan Beckerle, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'nin güneyindeki bu yıkım eylemlerini "tam bir cezasızlık" içinde gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Kuneytra'ya bağlı köylerin sakinleri, İsrail'in yasa dışı yıkımını anlattı

Açıklamada, Uluslararası Af Örgütünün Kuneytra ilinde evleri yıkılan ya da doğrudan veya dolaylı yıkıma şahit olan 8 kişiyle yaptığı röportaja yer verildi.

Uluslararası Af Örgütüne konuşan el-Hamidiye köyünün sakinleri, İsrailli askerlerin 8 Aralık 2024'te köye gelerek kadın ve çocuklara evlerini terk etmelerini söylediklerini, erkekleri ise uzun süre sorguladıklarını anlattı.

İsimlerini vermek istemeyen köy sakinleri, İsrail askerlerinin en az 10 ailenin evlerini terk edip köyün diğer bölgelerine taşınmalarını emrettiklerini belirtti.

İki kişi de 16 Haziran 2025'te köye getirilen buldozerlerle evlerinin yıkıldığını, yıkım işleminin iki gün boyunca devam ettiğini kaydetti.

İsrail askerlerinin evini yıktığı kadın ise eşinin öldüğünü belirterek, "Eşim, evimizi tuğla tuğla inşa etti. Küçük bir bahçemiz vardı. Evim, benim ve oğlum için çok şey ifade ediyordu." görüşünü paylaştı.

Rasem el-Ravadi köyünün sakinleri de İsrailli askerlerin halkı köy okulunda gözaltında tuttuğunu, arkasından da evlerini terk etmelerini söylediklerini anlattı.

Er-Refid köyünün sakinleri de İsrailli askerlerin buldozerlerle gelip evleri yıktıklarını belirtti.

Kuneytra'daki son durum

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlarla sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.