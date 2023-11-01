AEDAŞ Antalya Doğu Bölge Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan (37) hayatını kaybetti. Kaza, saat 08.00 sıralarında Uğrak Mahallesi'nde meydana geldi. AEDAŞ Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan, kullandığı 06 CDC 063 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen otomobilde Akkan, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan (37) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Uğrak Mahallesi'nde meydana geldi. AEDAŞ Antalya Doğu Bölge Müdürü Murat Akın Akkan, kullandığı 06 CDC 063 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole devrilen otomobilde Akkan, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)