AfB Komisyonu Başkanı Yusuf ve Etiyopya Başbakanı Ahmed'den "Adva Günü" mesajı

Afrika Birliği Komisyonu (AfB) Başkanı Mahmud Ali Yusuf ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya'nın 1896'da İtalya'ya karşı kazandığı ve Afrika tarihinde dönüm noktası kabul edilen Adva Zaferi'nin yıl dönümünde, birlik ve egemenlik mesajı verdi.

AfB'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 2 Mart Adva Günü dolayısıyla yapılan paylaşımda, 1896'daki Adva Muharebesi'nin Afrika'nın egemenliği ve birliği açısından tarihi bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Paylaşıma göre, Komisyon Başkanı Yusuf, Adva Zaferi'nin Afrika'nın egemenliğinin, onurunun ve birliğinin "belirleyici bir teyidi" olduğunu ifade etti.

Adva ruhunun kıtanın 2063 vizyonuna ilham vermeyi sürdürdüğünü belirten Yusuf, günümüzün zorlukları karşısında birlik ve dayanışmanın önemine işaret etti.

Yusuf, "Bugünün sınamalarıyla karşı karşıya kalırken birlik içinde kalmalıyız. Afrika'nın gücü dayanışmasında yatıyor." ifadesini kullandı.

Etiyopya

Etiyopya Başbakanı Ahmed de paylaşımında, Adva Zaferi'ni "Afrika ve siyahiler için karanlık bir göğün yarıldığı gün." olarak nitelendirdi.

Ahmed, Etiyopya'nın Adva Dağları'nda sınırlarını ihlal eden ve egemenliğini çiğneyen işgalci güçlere karşı zafer kazandığını belirterek, bu günün ülkenin 3 bin yıllık medeniyetini koruduğu bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Atalarının fedakarlıkları sayesinde gurur duyulan bir ülke ve köklü bir medeniyet mirası devraldıklarını kaydeden Ahmed, bugünkü Etiyopyalıların da atalarından aldıkları mirası birlik ve sevgi içinde koruması gerektiğine dikkati çekti.

Ahmed, "Atalarımızın inşa ettiği ülkeyi birlik ve sevgi içinde sürdürmeli, yoksulluğa, bölünmüşlüğe ve geri kalmış düşünceye 'hayır' demeli ve Etiyopya'yı refaha taşımalıyız. Etiyopya'nın her zamankinden daha büyük olacağı günler uzak değil." değerlendirmesinde bulundu.

Adva, Etiyopya ordusunun İtalyanları mağlup ettiği tarihi bir savaş

1 Mart 1896'da Adva Muharebesi'nde, Etiyopya ordusu, İtalya kuvvetlerini mağlup etmişti. Böylelikle Etiyopya, sömürgeci genişlemeye karşı bağımsızlığını korumayı başarmıştı.

Zafer, yalnızca Etiyopya'nın egemenliğini güvence altına almakla kalmamış, aynı zamanda Afrika kıtasında sömürgeciliğe karşı direnişin sembollerinden biri olmuştu.

2 Mart, Etiyopya ve Afrika Birliği tarafından Adva Günü olarak anılıyor.