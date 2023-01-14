Adnan Oktar'a mahkemede cinsel saldırılarını parmakla yaptığı iddiası açıkça soruldu

Tutuklu Adnan Oktar'ın mahkeme görüntülerinden ilginç bir bölüm ortaya çıktı. Duruşmada hakimin kadınlara cinsel saldırıları parmak yoluyla yaptığı iddialarını sorması üzerine Oktar, "Yalan söylüyorlar. Cinsel gücüm çok yerinde. Koç gibiyim" diyor.

11 Ocak 2021'de karara bağlanan Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik davada, 12 Kasım 2020 tarihinde görülen duruşmaya ait görüntüler ortaya çıktı.

CİNSEL GÜCÜNÜN YETERSİZ OLDUĞU İTİRAZ ETTİ

76'sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davaya ait görüntülerde Oktar'a, hakkındaki cinsel istismar suçları yöneltiliyor. Hakkındaki iddianamede Oktar'ın cinsel gücünün yerinde olmadığı belirtilirken Oktar ise bu duruma karşı çıkıyor.

"SON DERECE GÜÇLÜYÜM"

Oktar, "Olağanüstü bir insanım, gökten indim. Böyle bir iddiam yok. Böyle bir şey de olmaz aklı başında bir insanım. Cinsel gücümde hiçbir sorun yok, gayet sağlıklıyım, son derece güçlüyüm. Yani cinsel ilişkiye engel bir halim yok." ifadelerini kullanıyor.

"PARMAK" İDDİASI

Mahkeme hakimi ise Oktar hakkındaki iddiayı, "İddia edilen cinsel saldırı eylemlerini parmak sokmak suretiyle gerçekleştirdiği, istese de penis kullanarak gerçekleştiremeyeceğini söylediler. Doğru mudur?" ifadeleri ile dile getiriyor.

"EVVEL ALLAH KOÇ GİBİYİM"

Oktar ise bunun üzerine, "Yok evvel Allah koç gibiyim. Son derece sağlıklıyım. Cinsel gücüm çok güzel yerinde. Olağanüstü bir güce sahibim. Öyle bir derdim yok. Bu da haset ettikleri bir konu herhalde ki." diyor.